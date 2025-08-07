На Камчатке ожидается еще одно, более мощное извержение вулкана

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Шелдовицкий Артем; 5-tv.ru

Туристов предупредили об опасности: по склонам течет раскаленная лава.

Самолетам на Камчатке приходится менять маршруты из-за вулкана Ключевской. Ему присвоили наивысший код авиаугрозы — красный.

Только сегодня исполин дважды выбросил в воздух пепел на высоту до 12 километров. Шлейф от него достиг поселка Ключи. Жителям советуют закрыть окна и использовать респираторы.

Ученые в ближайшие дни ждут нового, еще более мощного извержения. Туристов предупреждают: сейчас подходить к вулканам опасно для жизни. По склонам течет раскаленная лава, а грязевые потоки угрожают дорогам. Кроме того, афтершоки силой до четырех баллов продолжают сотрясать полуостров. Только за сутки было больше сорока подземных толчков.

