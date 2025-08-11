🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 11 августа. Этот день может быть чрезмерно эмоциональным, но при этом искренним и благоприятным для общения.
♈️Овны
Проведите больше времени с друзьями, они смогут простить вам вашу вспыльчивость, но не злоупотребляйте этим.
Космический совет: держите себя в узде.
♉ Тельцы
Задумайтесь о том, что вам действительно важно, сегодня, возможно, придется чем-то жертвовать, поэтому не торопитесь.
Космический совет: не забывайте, кто вы.
♊ Близнецы
Желание вырваться к чему-то новому будет скованно рутиной и домашними делами, научитесь балансировать между желаниями и обязанностями.
Космический совет: не бойтесь просить совета.
♋ Раки
Найдите свои сильные стороны и отталкивайтесь от них, не поддавайтесь спонтанным импульсам, но будьте упорны, и удача улыбнется вам.
Космический совет: не бойтесь откровений, открывайтесь миру.
♌ Львы
Сегодня может быть тяжело контролировать свои чувства, ищите поддержки у близких, но не пренебрегайте их личными границами.
Космический совет: ревность и подозрительность — ваш главный враг.
♍ Девы
Не перегружайте себя, трудолюбие похвально, но, если не знать границ, приведет к печальным последствиям, давайте себе отдохнуть.
Космический совет: подумайте, как упростить свою работу.
♎ Весы
Попытайтесь провести день не так, как обычно, ходите по новым дорогам, общайтесь на новые темы, это подарит вам заряд бодрости и позитива.
Космический совет: мир гораздо обширнее, чем вам могло показаться.
♏ Скорпионы
Вашей репутации может угрожать опасность, будьте бдительны и прислушивайтесь к своей интуиции. Не додумывайте за других людей, спрашивайте.
Космический совет: фокусируйтесь на хорошем и не закрывайтесь от людей.
♐ Стрельцы
Будьте открыты новому, ищите себе наставников и учителей, избегайте споров и конфликтов, сегодня день трансформации и пути к лучшей версии себя.
Космический совет: усмирите собственное эго.
♑ Козероги
Будьте аккуратны с финансами, но не предавайтесь скупости. Продуманные инвестиции в какое-то дело или человека могут принести свои плоды.
Космический совет: ищите новые источники энергии и дохода.
♒ Водолеи
Будьте свободны, не сковывайте себя в мыслях или самовыражении, спокойно следуйте намеченному пути и трудитесь, не боясь влиять на окружающих.
Космический совет: не бойтесь чужих взглядов, сияйте.
♓ Рыбы
Прислушайтесь к снам и видениям, день может оказаться необычным и удивительным, но только если вы сфокусируйтесь на деталях, не потеряв всей картины.
Космический совет: сфокусируйтесь и не предавайтесь эмоциям.