В экспериментальном режиме: когда первые пациенты получат новый препарат от рака

Гинцбург: осенью первые пациенты получат экспериментальный препарат от рака
Пока технология настроена на борьбу лишь с определенными формами онкологии.
Осенью первые пациенты начнут получать экспериментальный препарат от рака отечественной разработки. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на заседания научно-технического совета Научно-технологического центра развития мРНК-технологий в Казанском федеральном университете.
«Согласно существующему рабочему плану, если он будет реализован в полном объеме, примерно, через два месяца должна первая партия онкологических больных с меланомой начать получать этот препарат. То есть это конец сентября — середина октября, вот в этот промежуток в экспериментальном, соответственно, режиме», — сказал руководитель исследовательского центра.
Данный препарат — это мРНК-вакцина. Если она докажет свою эффективность в борьбе с меланомой, то область ее применения будут стараться расширить на другие онкологические заболевания, добавил Гинцбург.
Он уточнил, что сейчас технология настроена на недуги с высокой генетической изменчивостью: мелонома или мелкоклеточный рак легких.
Многие опухоли имеют намного меньше мутаций, например, рак поджелудочной железы, простаты и некоторые виды онкологии почек.
Особенность этого препарата в том, что для каждого пациента он изготавливается индивидуально.
