Средства ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
За ночь с 6 по 7 августа были ликвидированы в общей сложности 82 дрона ВСУ.
За четыре часа 7 августа средства противовоздушной обороны уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Дроны были ликвидированы в промежуток между 6:20 и 10:35 по московскому времени. Из них 22 беспилотника были сбиты над Брянской областью, 18 — над Крымом, два — над Смоленской областью и один — над Калужской.
Кроме этого, по данным Минобороны, системами ПВО за ночь с 6 по 7 августа были уничтожены в общей сложности 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над воздушным пространством РФ.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ростовской области успешно отразили атаку ВСУ.
