Место проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа согласовано

Президенты РФ и США могут провести переговоры уже на следующей неделе.

Место проведения встречи главы РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа согласовано. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке параметров этой встречи и места ее проведения", — сказал он.

Ушаков добавил, что специальный представитель президента США Стивен Уиткофф затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского. Однако в Кремле ситуацию пока не комментируют.

По словам помощника президента, стороны приступили к проработке проведения в ближайшее время встречи Путина и Трампа согласно договоренности. На следующей неделе приоритетом станет подготовка переговоров двух лидеров. Но, как уточнил Ушаков, сколько дней она займет, пока сказать трудно.

Стивен Уиткофф встретился с российским президентов 6 августа. После трехчасовых переговоров Трамп сделал заявления из Овального кабинета,

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США поручил своей команде начать подготовку к встрече с Путиным.

