В родном театре: в Москве простились с Борисом Юханановым

В последний путь художественного руководителя «Электротеатра Станиславский» пришли проводить коллеги, ученики, культурные деятели и поклонники творчества.

В Москве состоялось прощание с художественным руководителем «Электротеатра Станиславский» Борисом Юханановым. Кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

Юхананова проводили стены театра, в который он вложил душу и который под его чутким руководством стал храмом искусства. Он реализовал оригинальные театральные мероприятия, включая многодневные спектакли-инсталляции. За время его руководства в «Электротеатре» ставились постановки известных зарубежных и российских режиссеров, а сам худрук представлял свои творческие проекты, объединяющие театр с современными философскими и эстетическими подходами.

Погребение Бориса Юрьевича состоится на Троекуровском кладбище поле прощания.

Художественный руководитель умер 5 августа на 68 году жизни от сердечной недостаточности. Коллеги высказали уважение Юхананову и рассказали, что театральная сфера многим ему обязана.

