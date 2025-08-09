Теперь наш канал доступен в MAX
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 9 августа. Этот день пророчит приключения и горы позитива тем, кто решиться на новые свершения. 

♈️Овны

Сегодня вы можете покорить новые вершины, энергия будет приходить вместе с делами, только не переусердствуйте. 

Космический совет: проявляйте инициативу и не бойтесь неудач. 

Тельцы

Задумайтесь о своих целях, возможно, пришло время переосмыслить идеалы и принципы, которых вы придерживались.

Космический совет: прислушайтесь к советам и знакам, верный путь рядом. 

Близнецы

Будьте обаятельны и открыты к другим людям, сегодня все захотят прислушаться к вашим идеям. 

Космический совет: ищите вдохновения и действуйте. 

♋ Раки

Задумайтесь о простых радостях, не гонитесь за чем-то экстраординарным. Счастье у вас под носом. 

Космический совет: займитесь рутиной и придите к гармонии. 

♌ Львы

Займитесь творчеством и самовыражением, не время для лени, выбирайтесь на улицу и вдохновляйте людей. 

Космический совет: задумайтесь о своей индивидуальности. 

♍ Девы

Займитесь собой и проведите время с близкими. Вспомните о домашних делах и создайте уют вокруг. 

Космический совет: отдохните и настройтесь на новый путь. 

♎ Весы

Будьте любопытны, ищите ответы на свои вопросы, общайтесь с другими людьми и анализируйте. 

Космический совет: подготовка - половина всего дела. 

♏ Скорпионы

Время проработать свою самооценку, найдите источник уверенности в себе, без нее ничего не получится. 

Космический совет: будьте себе другом. 

♐ Стрельцы

Развивайте харизму, общайтесь с людьми и не бойтесь делиться с ними своими взглядами, вас оценят. 

Космический совет: фокусируйтесь на позитиве. 

♑ Козероги

Прислушайтесь к своему сердцу, возможно, сегодня лучше побыть одному, но не предавайтесь меланхолии. 

Космический совет: планируйте, но не зацикливайтесь. 

♒ Водолеи

Заводите новые знакомства, но не забывайте о старых друзьях. Старайтесь быть в окружении людей. 

Космический совет: одиночество может быть опасно.

♓ Рыбы

Время перейти на новую ступень, подумайте, как добиться повышения, пообщайтесь с начальством и предложите свои идеи. 

Космический совет: вы сами себя сдерживаете. 