Скоропостижно скончалась 24-летняя звезда «Дома-2» Полина Малинина

Она возглавляла нижегородский филиал модельного агентства «Mary Way», которое подозревают в мошеннических схемах на 30 миллионов рублей.

Полина Малинина, известная зрителям реалити-шоу «Дом-2», скоропостижно скончалась в Нижнем Новгороде. Ей было 24 года. Об этом сообщили в программе «Кстати».

«Страшный конец красивой мошенницы — девушка, ставшая гламурной аферисткой, погибла в трущобах, видимо от передозировки», — говорится в заявлении.

Тело Полины было найдено в ее квартире, где она жила в последние годы своей жизни. По предварительным данным, причиной смерти могла стать передозировка наркотическими веществами, однако точные обстоятельства выясняются.

Малинина появилась на телевидении в июне 2021 года как участница скандального реалити-шоу «Дом-2». В первый же день на проекте она проявила симпатию к Александру Гобозову, однако он выбрал другую участницу — Машу Давидову. После этого Полина стала встречаться с темнокожим Давидом Данга. По информации, их отношения продлились около двух месяцев, во время которых Давид дарил ей подарки, в том числе золотые украшения.

Позже Малинина возглавила нижегородский филиал модельного агентства «Mary Way», которое подозревают в мошеннических схемах на 30 миллионов рублей. За это время пострадали более 400 людей, а уголовное дело в отношении руководителей агентства было возбуждено в 2024 году.

