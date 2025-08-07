Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru

Ряд стран ЕС планируют сократить пособия для новоприбывающих граждан Украины.

В Европе растет усталость от украинских беженцев. Так, правительство Германии планирует сократить размер социальных выплат для новоприбывающих украинцев. Подобные инициативы звучат и в других странах Старого света. Чем же жители Незалежной стали раздражать европейцев, узнал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Фешенебельный отель Европы «Де Пари». Из свеженького «Мустанга», обвешенного украинскими флагами, гордо выходят новоиспеченные беженцы. Дорогие машины и ставшие дорогими для похудевшего бюджета ЕС гости впечатляют размахом своих элитных скитаний. Настолько впечатляют, что даже всегда сдержанный в комментариях министр финансов ФРГ внезапно заявил, что выплачивать пособия каждому украинцу надоело.

«Мы обсуждали, и это также указано в коалиционном соглашении, что тех, кто сейчас приезжает сюда с Украины, мы больше не будем включать в систему гражданского пособия», — заявил министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль.

Премьер-министр Баварии потребовал приравнять украинских эмигрантов к обычным беженцам, а значит, и пособие по безработице выдавать обычное. А это на 20% меньше. А лучше вообще заставить украинских приспособленцев работать.

«Необходимо, чтобы каждый трудоспособный человек устроился на работу. И нужно добиться того, чтобы, например, украинцы больше не сидели на гражданских пособиях. Желательно, чтобы это касалось не только тех, кто приедет в будущем, но и всех украинцев здесь», — заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

Те, кто скакали с флагами по киевскому Крещатику, теперь скачут по улицам Европы. И под новую формулу «терпеть, платить и каяться» уже несколько лет прогибают все правительства ЕС. Дескать, мы вас защищаем, мы — щит Европы, так что будьте добры — оплачивайте.

Оказывается, защищают даже мощными губами и силиконовой грудью. В Австрии выяснили, что украинская беженка потратила «австрийские налоги», то есть пособие, на дорогие пластические операции.

В Германии посчитали: на деньги налогоплательщиков в ФРГ живут 60% украинских беженцев. Их все устраивает, и работать они не планируют.

«Немецкий отец встает в шесть утра, работает 40 часов в неделю, а в конце месяца у него в кармане едва ли больше денег, чем у украинской семьи, живущей на пособие. Это удар по чувству справедливости», — подчеркнул Рене Шпрингер, депутат от партии «Альтернатива для Германии».

Немецкий работяга, конечно, эту несправедливость видит. Видит и люксовые украинские авто, и то, как развлекаются в стране дорогие гости.

«Но когда я вижу у себя в родном городе, как, например, Porsche Cayenne, Ferrari, Lamborghini с украинскими номерами подъезжают к нам, получают у нас пособия, а затем едут в соседний город и снова получают пособия, вот тогда моя солидарность заканчивается», — заявил местный житель.

Сегодняшнюю политику Мерца можно охарактеризовать одним емким словосочетанием: все лучшее — Украине. И с этим рядовые граждане Германии поспорить не могут. Да и по всей Европе мало кто осмелился эту ситуацию изменить. Разве что в Британии немного сократили пособия и отказались принимать новых беженцев, и в Венгрии поддержат только тех, кто прибыли из регионов, где велись или идут боевые действия.

