Пожар на ж/д станции начался в Волгоградской области после атаки БПЛА

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

С обломками ликвидированного беспилотника работают саперы.

После атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоградскую область на железнодорожной станции Суровикино начался пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

«На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами», — сказано в публикации.

Как отметил глава региона, на станции Максима Горького продолжают работу саперы — обследуют обломки ликвидированного беспилотника. В результате удара никто из местных жителей не пострадал. Движение железнодорожного транспорта в районе атаки осуществляется в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru писал о происшествии в Белгородской области. Три мирных жителя получили ранения при атаке украинских беспилотников. Губернатор Вячеслав Гладков объявил опасность атаки БПЛА на всей территории региона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.