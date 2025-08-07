Движение по Крымскому мосту временно приостановлено

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

До этого подобные ограничения вводились в связи с проведением плановых проверок или при возникновении непредвиденных обстоятельств.

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено на время. Об этом проинформировали в информационном центре 7 августа.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении информационного центра в Telegram-канале.

Уточняется, что водителям, находящимся на мосту, следует сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

Ранее пять человек, имеющих гражданство Украины и Грузии, объявлены в международный розыск в связи с расследованием взрыва на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

По версии следствия, организатором атаки была Служба безопасности Украины (СБУ).

