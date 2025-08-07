Камчатка в дыму: вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 11,5 километров

Фото: © РИА Новости/Юрий Демянчук

Ему присвоен «красный» код авиационной опасности.

Вулкан Ключевской на Камчатке активизировался и выбросил столб пепла на высоту 11,5 км. 7 августа в своем Telegram-канале об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 11,5 км. Шлейф пепла протянулся на 124 км на восток от вулкана», — говорится в сообщении.

Это уже второй выброс пепла, произошедший за сегодняшнее утро. Повышенная активность вулкана представляет угрозу как для местных, так и для международных авиарейсов. В то же время из-за неблагоприятных метеоусловий на полуострове массово задерживаются рейсы, некоторые были отменены, следует из данных онлайн-табло.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что вулкан Ключевской на Камчатке получил «красный» код авиационной опасности. Уровень активности вулкана создает серьезные риски для воздушного движения, как для внутреннего, так и для международного. Облака его пепла протянулось на 141 км, охватывая восточное и юго-восточное направления.

