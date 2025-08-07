Плата за воздух: автолюбители в Петербурге остались без машин, но с кредитами

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

Ожидание автомобилей из салона очень сильно затянулось.

Остаться с правами, но без автомобиля рискуют даже дисциплинированные водители. Случаев, когда клиенты платят по автокредитам и страховкам, но продолжают пользоваться общественным транспортом, все больше. О новом типе мошенничества — корреспондент «Известий» Тимур Ширгалеев.

Петр — многодетный отец. Сейчас он не только содержит семью, но и платит кредит, почти два миллиона, за машину, которую так и не получил.

«На связи они, директор салона. В любой момент я могу заехать, и он мне расскажет душещипательные истории о том, что детей у него больше, чем у меня, что он терял денег больше, чем я. Поддерживает, говорит: «держитесь», — рассказал потерпевший Петр Лоншаков.

Советуют держаться и другим автолюбителям. Еще одна клиентка, Нина Егорова, присмотрела в салоне новенького «китайца». В день оформления кредита женщина и не догадывалась, что больше машину не увидит.

«Я каждый месяц выплачиваю кредит банку — огромная сумма, 67 тысяч рублей. Плачу за воздух. Ни машины, ни денег», — поделилась потерпевшая Нина Егорова.

Десятки пострадавших все, как один, рассказывают похожую историю. После оформления займа менеджер просила подождать: якобы задерживается оборудование, автомобиль отдадут через неделю, максимум две. Уже после ссылались на договор, в котором указано 30 рабочих дней. А это уже полтора месяца.

Сейчас в автосалоне царит уныние. В холле из всех сотрудников встречает лишь администратор. Тогда как менеджеры, когда-то заключавшие договоры с клиентами, массово увольняются из-за невыплат зарплат. А сама администратор и вовсе сомневается в будущем автосалона.

Петербуржцы, которых автосалон оставил без машин, но с оплаченными кредитами и страховками, теперь действуют сообща. Они уже обратились в суд. Эксперты отмечают, что этот салон — всего лишь дилер и работал он по рискованной схеме: машины ему поставлял завод, но без паспортов. По сути, кроме обещаний, здесь клиентам предоставить было нечего.

«От того, что у него на территории стоит десяток, сотня автомобилей — это не говорит о том, что автосалон успешен и данная компания чем-то защищена, у них есть какая-то финансовая подушка. На самом деле ничего у них нет. Эти автомобили потом вы даже через суд не взыщите, потому что завод-производитель заберет эти автомобили обратно. Они просто находятся на ответственном хранении», — отметил автоэксперт Дмитрий Золотов.

Один из бенефицаров РРТ Олег Барабанов рассказывает, что арест на счета наложили всего полтора месяца назад.

Виновата якобы высокая ставка Центробанка: люди не берут кредиты, продажи падают. Получится ли у них договориться с налоговой — большой вопрос. Но теперь, похоже, разбираться придется еще и с правоохранительными органами.

