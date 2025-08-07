Оставаться нельзя уезжать: что должен делать водитель после ДТП

Фото, видео: www.globallookpress.com/Petrov Sergey; 5-tv.ru

Новое разъяснение дополняет существующие требования к поведению автовладельцев на месте аварии.

Водитель, который отвез пострадавших в ДТП в больницу, обязан сообщить о происшествии в полицию и вернуться к месту аварии. В противном случае его могут лишить прав. К такому выводу пришел Верховный суд, сообщают «Известия».

Новое разъяснение дополняет существующие требования к поведению автовладельцев на месте аварии. После звонка на единый номер 112 оператор укажет дальнейшие действия — оставаться на месте аварии или подъехать в отдел полиции для оформления необходимых документов.

