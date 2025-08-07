«Фокус сместился»: россиянам назвали самые популярные ниши в бизнесе

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В 2024 году строительство и грузоперевозки впервые ушли с лидирующих позиций.

Электронная коммерция впервые стала лидером по количеству новых предприятий, оставив позади традиционных лидеров — строительство и грузоперевозки. Об этом рассказала Газета.ру с ссылкой на данные ФНС за последние восемь лет, предоставленные основателем e-commerce агентства Евгением Шольчевым.

До 2020 года лидирующие позиции занимали строительство (15%), грузоперевозки (12%), розничная торговля (12%), салоны красоты (10%) и оптовая торговля (9%). В период пандемии аренда недвижимости заменила оптовую торговлю в пятерке лидеров. Строительство и грузоперевозки делили первое место. Розничная торговля опустилась на второе, при этом число новых компаний в этой сфере уменьшилось на три тысячи, в то время как другие секторы демонстрировали рост. Замыкали пятерку салоны красоты (9%) и предприятия общественного питания с доставкой продуктов (8%).

В 2022 году электронная коммерция впервые вошла в пятерку лидеров, зарегистрировав 124,2 тысяч новых компаний, что позволило ей занять четвертое место, вытеснив салоны красоты. В следующем году e-commerce поднялась на третью строчку, оставив позади розницу, рестораны и доставку еды. В 2024 году строительство и грузоперевозки впервые уступили место первенства. В сфере электронной коммерции было зарегистрировано 303,8 тысяч новых предприятий, что на 82,5 тысяч больше, чем в строительстве, и на 65,3 тысячи больше, чем в грузоперевозках.

«За последние два года изменилась сама логика входа в бизнес. Предприниматели стали избегать капиталоемких направлений вроде строительства и перевозок, где нужен большой стартовый капитал. Вместо этого фокус сместился в сторону гибких и управляемых ниш. Онлайн-торговля как раз дает такие возможности: она позволяет оперативно проверять гипотезы, получать обратную связь и масштабировать удачные решения. Это делает e-commerce устойчиво привлекательной нишей и объясняет ее рост», — комментирует Шольчев.

В отличие от таких областей, как строительство и грузоперевозки, где бизнес-процессы давно отлажены и понятны, электронная коммерция и доставка еды — сравнительно новые направления. Предпринимателям требуется время, чтобы освоиться в них и начать рассматривать их как надежные. Однако в последнее время опасения относительно открытия бизнеса в сфере онлайн-торговли снижаются.

Растущее доверие к этой сфере подтверждается цифрами за первое полугодие 2025 года: e-commerce продолжает лидировать — зарегистрировано 17 тысяч новых компаний. В строительстве за тот же период появилось 13 тысяч новых бизнесов, в сфере аренды недвижимости — девять тысяч, а в грузоперевозках — семь тысяч. Ожидается, что в будущем рынок электронной коммерции будет укрепляться благодаря росту ВВП, увеличению потребительских расходов и смягчению денежно-кредитной политики.

