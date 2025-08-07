Лето без проблем: как правильно ухаживать за кожей в жару

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Из-за повышенного потоотделения закупоривание пор происходит гораздо быстрее.

Летом особенно важно правильно ухаживать за кожей, чтобы избежать неприятностей вроде жирного блеска, забитых пор и пигментации. Дерматолог Валентина Насонова рассказала aif.ru о самых распространенных ошибках в летнем уходе и дала ценные советы, как сохранить кожу здоровой и сияющей в жаркий сезон.

Не стоит использовать средства с жестким ПАВ. Они разрушают защитный барьер кожи. Нужно выбирать мягкие умывалки, а SPF смывать в два этапа: мицеллярная вода, а затем пенка. Для глубокого очищения следует использовать мягкие пилинги с кислотами или глиняные маски один — два раза в неделю.

Также нельзя забывать об увлажнении, даже если у вас жирная кожа. Летом идеально подойдет легкая сыворотка утром и легкий крем или сыворотка вечером. Также можно добавить антиоксиданты (витамины C и E) для защиты от старения и сияния.

Матирующие средства могут быть полезны, но важно не пересушить кожу. Для этого нужно тщательно выбирать хорошую косметику.

Защита от ультрафиолета — это основа ежедневного ухода, залог молодости и здоровья кожи. Средства защиты уберегают от морщин, пигментации и даже рака кожи. Следует выбирать некомедогенный крем с легкой текстурой, который не забивает поры и не вызывает высыпания. Текстура должна быть легкой и комфортной. В составе крема также должны присутствовать антиоксиданты (витамины Е и С).

Запрещено использовать жесткие скрабы в летний сезон. Лучше делать энзимные пилинги два-три раза в неделю. Они мягко отшелушивают кожу и улучшают ее состояние. Важно использовать теплую воду с энзимами.

По словам эксперта, очень важно в летнем уходе за кожей проявлять осознанность, быть умеренным в очищении, увлажнении и матировании. Обязательная защита от солнца и правильный выбор пилингов помогут сохранить молодость и упругость кожи до самой осени.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.