Ряд за рядом: за семь лет жилищные условия улучшили 25 миллионов семей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

Путину сообщили о ходе строительных работ в регионах России.

Владимир Путин 6 августа в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых инфраструктурных объектов в различных регионах страны. Президент отметил, что с 2019 года условия проживания смогли улучшить порядка 25 миллионов семей. Это стало возможным благодаря масштабному строительству, в том числе на новых территориях. К 2030 году на этих землях планируется восстановить почти 13 тысяч объектов — об этом сообщили «Известиям» в Минстрое России. Несмотря на активные темпы развития, в отдельных регионах остаются проблемы с логистикой и водоснабжением. Подробности — в материале.

Темпы ввода жилья и развитие инфраструктуры

С начала 2019 года в стране построено около 630 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что более 25 млн семей смогли улучшить свои жилищные условия. За эти годы также появилось множество мостов и путепроводов, которые повысили удобство и безопасность на дорогах.

«Эта важнейшая отрасль [строительная] по праву считается одним из локомотивов российской экономики. Всем известно: если в городе, поселке или селе идет активное строительство — значит, здесь есть перспективы развития, и эти планы претворяются в жизнь», — отметил глава государства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По информации зампреда правительства Марата Хуснуллина, за шесть лет объем строительных работ в стране вырос на 33%. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» предстоит провести масштабное обновление — как жилого фонда, так и дорог, общественного транспорта и объектов благоустройства. К 2030 году планируется довести объем введенного жилья до 663 млн кв. м, что позволит достичь показателя 33 кв. м на одного жителя. Улучшение качества городской среды в ключевых населенных пунктах ожидается на уровне 30% уже к концу десятилетия.

На начало 2025 года в стране реконструировано свыше 3 тыс. км дорог — это на 38% больше, чем в прошлом году. В сфере ЖКХ планируется строительство свыше 2 тыс. объектов водоснабжения к 2030 году. Также активно внедряются цифровые технологии: искусственный интеллект помогает в градостроительном планировании, управлении строительством, обустройстве жилья и работе «умных» домов.

Восстановление в новых регионах

Крупные строительные проекты продолжаются и на новых территориях — в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В восстановлении участвуют 82 региона, 41 федеральное ведомство и 26 государственных компаний. Владимир Путин выразил благодарность строителям, подчеркнув важность их работы.

«Несмотря на сложную обстановку, здесь строится и ремонтируется жилье, производственные мощности, транспортная и коммунальная инфраструктура», — сказал президент.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как уточнили в Минстрое, в период с 2026 по 2030 годы планируется восстановить 12 915 объектов капитального строительства. С 2022 года уже восстановлено более 23 тыс. таких объектов, причем 11 149 из них — силами регионов-кураторов. Главная цель — довести уровень жизни в новых субъектах до общероссийского к 2030 году.

В 2022 году в регионе ощущался дефицит рабочих кадров — не хватало около 30 тыс. специалистов. Однако к 2025-му эта проблема была решена: на объекты удалось привлечь большое количество строительных компаний, сообщил депутат и глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

«Чем ближе к линии фронта, тем, конечно же, больше разных проблем. Где-то там перебои с логистикой, как я уже говорил. Но за это время мы научились очень оперативно решать все возникающие по ходу дела вопросы», — отметил он.

Как рассказала член Общественной палаты РФ Анна Ревякина, на новых территориях значительно улучшилось состояние автодорог. Она отдельно выделила трассу в Мариуполь — освещенную и ровную.

«Дороги в пределах Донецка стали заметно лучше, потому что они в какой-то момент были действительно в состоянии упадка, потому что это дороги, которые выдержали на себе груз идущей по ней военной техники», — подчеркнула Ревякина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Однако одной из острых проблем региона остается водоснабжение. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил Владимиру Путину, что из-за изношенных сетей потери воды достигают 60%. В связи с этим в Донецке действует график подачи воды.

«Вода — это системная проблема. Весь город живет в условиях графика воды. Она дается раз в неделю, на несколько часов, и так живут все», — добавила Ревякина.

Новые объекты в российских регионах

Помимо восстановления на новых территориях, в субъектах РФ продолжается реализация крупных проектов. Так, в Комсомольске-на-Амуре открыли новую набережную. Глава города Дмитрий Заплутаев доложил Путину, что это не единственный объект, реализованный при поддержке федеральной власти. Ранее удалось модернизировать драмтеатр, построить инженерную школу и современные спорткомплексы.

В Перми открыт новый зоопарк — событие приурочено к 92-летию старейшего в регионе учреждения. По словам гендиректора Юлии Шитовой, сотрудники участвуют в программах по сохранению редких животных.

«В прошлом году, в Год семьи, в нашем зоопарке родилось потомство от спасенной барсихи Аксу: два самца — Кунгур и Юнгур. А также белая медведица Мила принесла нам Парму, имя которой выбирал весь Пермский край и жители города», — поделилась она.

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

В Унече (Брянская область) заработал новый путепровод через железную дорогу, о чем президенту сообщил губернатор Александр Богомаз. А в Дагестане построили школу — глава республики Сергей Меликов выступил с докладом прямо из ее актового зала.

«Что касается места, где мы присутствуем: действительно, за спиной у нас актовый зал на 300 детишек из этого поселка, небольшого сравнительно поселка Шамхал, где могут проводиться мероприятия не только для школьников, но и для других категорий, других возрастных групп, и это очень важно», — отметил Меликов.

Еще один важный объект — детский сад в Копейске Челябинской области. О его открытии сообщил губернатор Алексей Текслер.