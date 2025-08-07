Гаубица «Д-30» разгромила вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Координаты расположения противника были оперативно переданы на позицию артиллеристам.

Расчет 122-мм гаубицы «Д-30» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления БПЛА с живой силой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллеристы 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» ежедневно подавляют пункты управления беспилотных летательных аппаратов, уничтожают артиллерийские орудия, минометы, бронетехнику, плавсредства и личный состав ВСУ на правом берегу, предотвращая любые попытки укронацистов к форсированию Днепра.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.