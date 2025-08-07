Российские пловцы привезли из Сингапура в Петербург медали чемпионата мира

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Спортсменов встретили с почестями в аэропорту Пулково.

Российских пловцов, завоевавших медали на чемпионате мира в Сингапуре, встретили в петербургском аэропорту Пулково. Их приветствовала группа поддержки с плакатами, соотечественники просили о совместном фото и с гордостью позировали рядом с чемпионами. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Мужская сборная — Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев — привезли на родину золотые медали после победы в комбинированной эстафете 4×100 метров. Серебро взяла Франция, а бронзу США. Триумфальный результат — первый за 52 года истории советского и российского плавания.

По прилете спортсмены поделились с журналистами своими впечатлениями от соревнований. Корнев, который получил золотую и серебряную медали, заявил, что уже мысленно готовится к новым достижениям. Сегодняшний результат — не повод почивать на лаврах, впереди еще много работы.

«Я выполз из бассейна к ребятам, мы друг друга поздравили, конечно. Был такой момент радости. Мы поздравили друг друга и забыли благополучно, потому что на этом все-таки не стоит останавливаться, надо идти вперед. Что было, то прошло», — сказал Корнев.

Его сокомандник Кирилл Пригода, он привез сразу две золотые медали, подчеркнул, что всем пловцам удалось благополучно акклиматизироваться. По словам пловца, поездка не обошлась без просчетов, но все трудности удалось оперативно исправить, и благодаря этому, в том числе, удалось успешно выступить на соревнованиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская пловчиха Дарья Клепикова пробилась в финал ЧМ-2025 на дистанции 100 метров вольным стилем и установила новый рекорд РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.