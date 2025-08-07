«Комета» из России: между Сочи и Сухумом запустили морское сообщение

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Расстояние между двумя курортами скоростное судно на подводных крыльях преодолевает за два с половиной часа — быстрее, чем машина.

Отдых для туристов на российских пляжах становится все комфортнее. Сегодня запущен морской маршрут между Сочи и Сухумом. Дорога на скоростном судне «Комета» более удобная, а главное — быстрая и без пробок. Одним из первых пассажиров стал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Они готовятся отправиться в Абхазию на комете.

«Удобно съездить даже на выходные быстро, даже без ночевки, в Абхазию. Полюбоваться красивой природой, почему нет», — рассказала жительница Сочи Елена Залетаева.

Не новый, но давно забытый маршрут по морю стал доступен впервые за десятилетия.

«Так я хочу вспомнить молодость», — заявила пассажирка кометы Анаида Вартекян.

А еще это уникальная возможность насладиться красотами страны-души с непривычных для туристов ракурсов.

Маршрут теплохода пролегает от морского вокзала курортной столицы России до сухумского морского порта — 146 километров вдоль Черноморского побережья. Сочи как на ладони, а еще по пути олимпийские объекты, живописная Гагра, Пицундская бухта, купола Новоафонского монастыря и, наконец, столица Абхазии. Весь этот путь комета пролетит за 2,5 часа, в то время как на автомобиле дорога займет около четырех часов.

«Проходя другие порты другие, транзитом, портконтроль вызывает, говорит, ребята, вы там поаккуратнее, вам там идет на пересечение танкер, балкер. Да это для меня все буйки, с моей скоростью я их обойду, как стоячие», — отметил капитан судна Константин Швидкой.

По ощущениям, атмосфера здесь очень напоминает полет в самолете, только фюзеляж пошире, да и окна иллюминаторы побольше. На борту почти полная посадка. Пассажиры, те, кто впервые парит над морем, удивлены. Благодаря стабилизаторам качки, страдающим морской болезнью бояться нечего.

«Я запаслась таблетками, браслетиком, но все хорошо», — восхитилась пассажир судна Мария.

Все из-за особенностей конструкции. Как и полагается комете, корабль буквально летит. Пассажирское судно «Космонавт Павел Попович» разрезает волны со скоростью 35 морских узлов, это 65 километров в час. Может принять на борт до 120 пассажиров, салоны эконом и бизнес-класса.

Судно идет со скоростью 35 узлов. Буквально «проскочили» государственную границу, и до Сухума осталось совсем немного. Когда комета войдет в свой полноценный, регулярный график, станет ясно позже. Но, судя по тестовому

рейсу, у этого маршрута есть все предпосылки стать одним из самых востребованных на Черном море.

