Не снижать темпа: Путин открыл новые инфраструктурные объекты в регионах

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

С 2019 года введено порядка 630 миллионов квадратных метров жилья.

А вот то, что действительно нужно, так это социальные и транспортные объекты, которые сегодня появились сразу в нескольких российских регионах. Их открыли прямо во время совещания у президента, который не только отметил высокие темпы, возведение нового жилья, но и обратил внимание на инфраструктуру. Ведь жилые кварталы без парков, детских садов, школ и поликлиник просто никому не нужны. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев продолжил тему.

Открывая заседание, Владимир Путин поздравил участников с днем строителя. Но праздник — это повод не только праздновать, но и подводить итоги. Вот и президент, сказав теплые слова, сразу перешел к делу.

«С 2019 года введено порядка 630 миллионов квадратных метров жилья. В результате свыше 25 миллионов семей смогли улучшить свои жилищные условия. Хорошие темпы набраны в дорожном строительстве: по итогам прошлого года к нормативному состоянию приведено более 55% региональных дорог. Стоит отметить самоотверженную работу строителей по восстановлению наших исторических территорий — Донбасса и Новороссии», — заявил президент.

Далее президент предпочел больше слушать, чем говорить. Первым отчитался Марат Хуснуллин, отвечающий за весь сектор.

«За шесть лет мы выросли по объему работ на 33%, а по итогам первого полугодия, несмотря на все сложности, мы выросли еще на 4,3%. Планируем построить 663 миллионов квадратных метров жилья до 2030 года, что позволит повысить обеспеченность жильем до 33 квадратных метров на человека», — заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Потом пошли по регионам. Вот набережная в Комсомольске-на-Амуре — растянулась на три километра. Красивая! Мэр давеча сам прогулялся.

«Это не первый объект, который строится благодаря вашим решениям в городе Комсомольске-на-Амуре. У нас отреконструирован драматический театр, построена инженерная школа и современные спортивные комплексы», — заявил глава Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев.

Далее перешли к пермскому зоопарку, одному из старейших в стране.

«Вот вы сказали, что прекрасный зоопарк — а чего прекрасного? Что вы особенно хотели бы отметить из того, что появилось?» — поинтересовался Путин.

«Во-первых, у нас увеличилась территория — с 1,5 га до 25,5 га. Также у нас, пожалуй, в одном из первых зоопарков страны не используется гипохлорит натрия и песчано-гравийные фильтры при очистке бассейнов для животных. Раньше это использовали — животные слепли и у них выпадала шерсть», — заявила гендиректор Пермского зоопарка Юлия Шитова.

Дополняя предыдущего оратора, губернатор края отметил успех по благоустройству более 200 дворов. Путин сказал спасибо и перевел разговор на Брянскую область.

«Мы открываем мостовое сооружение в городе Унече. Построено за счет федерального и областного бюджета в пропорции 60 — федеральный, 40 — наш. Связывает две части города Унеча, дает выход на федеральную трассу, Республику Беларусь, связывает муниципальные районы Брянской области», — заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Тут Путин уточнил у главного инженера.

«Сейчас, секундочку. Юрий Владимирович, я так понимаю, что за вашей спиной как раз стоят ваши работники, да? Те, кто создавал этот путепровод. У меня вопрос — как, по их мнению, были организованы работы и каковы были условия, которые были созданы для людей, которые работают на объектах? Попросите, пожалуйста, кого-нибудь из них подойти. Могут два слова сказать, ничего?» — обратился президент.

«Здравствуйте, Владимир Владимирович! Лысенко Артур Викторович, арматурщик компании „Дорстрой-32“. Условия были оказаны блестящие, шикарные, очень все устраивает, в общем-то очень доволен работой», — заявил Артур Лысенко.

«Александр Васильевич, у вас был вопрос по поводу разрешения начать движение. Конечно, разрешаю. Поехали!» — заявил Путин.

В Челябинской области открыли новый детсад, а глава Дагестана сразу после совещания с Путиным отправился принимать новую школу в поселке Шамхал.

«Мы будем делать все, чтобы эти темпы не снижать, потому что нам нужны еще и школы, и детские сады», — отметил глава Дагестана Сергей Меликов.

Собственно, это именно то, чего и требовал Путин на совещании. Не снижать темпов.