«Состоится скоро»: Трамп заявил о перспективах встречи с Путиным
Рубио: Путин и Трамп могут провести телефонный разговор в ближайшие пару дней
Фото: © РИА Новости/Стрингер
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Президент США надеется в течение нескольких недель прийти к выводу о том, насколько близко завершение конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Овальном кабинете отметил, что видит хорошие перспективы для организации встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Лидер Соединенных Штатов заявил, что не стал бы называть прорывом нынешние российско-американские контакты с участием Уиткоффа, речь идет о постепенной работе.
Президент США надеется в течение нескольких недель прийти к выводу о том, насколько близко завершение конфликта на Украине. Есть большой прогресс, отметил он.
США введут больше вторичных санкций в отношении торговых партнеров РФ, также добавил американский президент, выступая в Овальном кабинете.
Ранее Трамп назвал продуктивной встречу своего спецпредставителя Стивена Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным, которая прошла 6 августа в Москве. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
Он добавил, что после переговоров проинформировал некоторых европейских союзников, и все согласны с тем, что конфликт должен быть завершен.
О чем говорили на встрече
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, ключевой темой беседы стала ситуация на Украине. Сам Уиткофф и представители американской делегации комментариев не дали.
Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию за год. Встреча прошла на фоне ультиматума Трампа: ранее он потребовал от Москвы согласия на прекращение огня до 8 августа, в противном случае пообещал ввести вторичные санкции и 100-процентные тарифы на импорт товаров из РФ.
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