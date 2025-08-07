Мусор во дворе: как обязать УК поддерживать чистоту в доме и на придомовой территории

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Жильцы могут зафиксировать нарушения с помощью фото, видео или акта с подписями соседей.

Управляющие компании обязаны поддерживать подъезды и придомовые территории в чистоте. Это включает регулярную уборку, мытье полов, чистку лестниц и лифтов, а также вывоз мусора. Нарушение этих правил считается прямым нарушением законодательства, рассказал порталу Life.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По словам специалиста, отсутствие уборки или ее неудовлетворительное качество приравнивается к нарушению правил содержания многоквартирных домов. Аналогичная ответственность наступает за несвоевременный вывоз мусора с придомовой территории.

Чаще всего управляющие компании наказывают по статье 7.22 КоАП РФ. В этом случае штраф для организации составляет от 40 до 50 тысяч рублей, а для ее руководителя — от четырех до пяти тысяч. Однако за нарушение лицензионных требований по управлению домами (ст. 14.1.3 КоАП РФ) санкции куда серьезнее: до 300 тысяч рублей для компании и до ста тысяч для должностных лиц.

Жильцы могут зафиксировать нарушения с помощью фото, видео или акта с подписями соседей. Претензии следует подавать через сервис «Госуслуги Дом». Если УК игнорирует жалобы, необходимо обратиться в жилищную инспекцию. После проверки организация получит предписание и протокол о штрафе. Повторное нарушение может привести к более жестким мерам, вплоть до лишения лицензии.

Бондарь подчеркнул, что чистота подъездов и дворов — это не только комфорт жильцов, но и вопрос безопасности. Поэтому он призвал граждан активно отстаивать свои права.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит жителям многоквартирных домов за уборку вечером.

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