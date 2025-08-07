Фото: www.globallookpress.com/Prensa Internacional

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Джейн Этта Питт скончалась за пару дней до своего 85-летия.

Мать Брэда Питта — Джейн Этта Питт скончалась за пару дней до своего 85-летия. О ее смерти сообщило издание People, ссылающееся на сестру актера — Сидни.

«Ее любовь и забота были для нас настоящим благословением», — поделилась Сидни.

Джейн Этта Питт, работавшая школьным психологом, воспитала троих детей и дождалась 14 внуков. Она сторонилась внимания прессы, но несколько раз появлялась на публике вместе с сыном на различных мероприятиях. Несколько недель назад Брэд Питт публично передал привет своей маме в эфире популярного утреннего шоу.

В последние годы состояние здоровья Джейн ухудшалось, что, как говорят, было связано с непростым периодом в жизни ее знаменитого сына, включая развод и судебные разбирательства.

Ранее 5-tv.ru рассказал об откровениях Брэда Питта о трудном периоде жизни.

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