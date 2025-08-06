Вучич призвал к мирной реакции на лишение Додика мандата в БиГ

Фото: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

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По словам президента Сербии, Белград продолжит поддерживать Республику Сербскую, но будет стремиться к сохранению мира и стабильности в регионе.

Президент Сербии Александр Вучич призвал к спокойствию и взвешенным действиям после решения Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины (ЦИК БиГ), которая аннулировала мандат президента Республики Сербской Милорада Додика. Об этом он заявил 6 августа в эфире телеканала TV Prva.

«Кто-то подумал, что можно отвергнуть легитимность, которую он получил от народа, что всегда ошибочно. Только мирно, рационально и без какой-либо эскалации. Милорад Додик не принял этого решения, но сейчас задает вопрос народу, принимает ли он решение ЦИК и суда БиГ», — подчеркнул сербский лидер.

По словам Вучича, политика Белграда заключается в поддержке сербского народа и Республики Сербской, а также в сохранении стабильности в регионе, чтобы не допустить конфликта.

Ранее 6 августа ЦИК Боснии и Герцеговины единогласно проголосовала за лишение Додика мандата и назначение досрочных выборов. Поводом стало решение апелляционного суда, оставившего в силе февральский приговор: год лишения свободы и шестилетний запрет на государственные должности.

В ответ Додик заявил, что не собирается покидать пост и территорию республики. Он инициировал референдум, чтобы народ выразил свое мнение о его полномочиях и продолжении работы на посту президента.

Ранее, писал 5-tv.ru, МИД РФ осудил решение суда Боснии и Герцеговины по делу Милорада Додика.

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