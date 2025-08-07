«Я бы здесь жить остался»: SHAMAN откровенно рассказал о поездке в Новый Херсонес

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист поставил в храме свечку и помолился.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный широкой публике под сценическим именем SHAMAN, совершил поездку в Крым, где посетил значимые для православного мира и российской истории места. Одним из ключевых пунктов маршрута стал комплекс Новый Херсонес — духовный и культурный центр, тесно связанный с принятием христианства на Руси.

В сопровождении отца Антония Камальдинова, который провел обзорную экскурсию, артист прошел по территории заповедника и подробно познакомился с историей Свято-Владимирского собора. Храм был построен прямо на месте древних развалин — тех самых, где, согласно преданию, крестился князь Владимир. Во время экскурсии SHAMAN отметил, что для него важно не просто побывать в этом месте, а действительно прочувствовать его атмосферу.

«Здесь повсюду запах ладана. Это, конечно же, для меня большое удовольствие, потому что я как человек кочевой, гастрольный, который сегодня здесь, а завтра там, приехать вот в эту гавань. Честно говоря, я считаю, что мало сюда просто приехать и посетить это место. Я бы здесь, наверное, и жить остался», — сказал артист, выражая восхищение.

Особое внимание Ярослав уделил сохранившимся остаткам храма VI века в Корсуни — на месте, где, по преданию, проходило крещение князя Владимира. На каменных фрагментах стен были установлены свечи, и именно там SHAMAN также поставил свечу и помолился. Это место, наполненное тишиной, историей и духовной глубиной, произвело на артиста сильное впечатление. Он подчеркнул, что очень ждал этого момента — возможности прикоснуться к древним стенам.

«Поэтому очень жду продолжения экскурсии с нетерпением», — поделился Ярослав.

Посещение Севастополя стало завершающим этапом тура SHAMAN по Крыму. Ранее в рамках гастролей он уже выступил в Феодосии, на фестивале «Таврида. АРТ», а также в Симферополе и Ялте. Каждый концерт проходил при полном аншлаге, что, по словам исполнителя, наполняет его особой энергией.

Он также отметил, что тур по Крыму стал первым с момента предыдущих выступлений в регионе в 2022 году. Возвращение сюда в 2025-м стало не только гастрольным проектом, но и значимым личным опытом. SHAMAN выразил надежду, что подобные поездки продолжатся и в будущем — в 2026 году и далее.

Во время беседы с отцом Антонием SHAMAN рассказал о том, как работа над этно-оперой «Князь Владимир» усилила его интерес к истории. Особенно его привлекли события, связанные с крещением Руси. По словам артиста, процесс создания постановки стал для него не только музыкальным, но и глубоким исследовательским опытом: значительную часть времени он и продюсер проекта Игорь Матвиенко посвящали изучению исторического контекста, обращаясь к культурному наследию и первоисточникам.

«История — как карта для мореплавателя. И горе тому мореплавателю, который плывет, не зная, куда он должен свернуть. Без прошлого нет настоящего и будущего, поэтому я всегда любил историю», — отметил SHAMAN.

Идея создать этно-оперу «Князь Владимир» у Игоря Матвиенко возникла еще в 2016 году — после премьеры фильма «Викинг». Композитор начал погружаться в историю Древней Руси, параллельно изучая древнеславянские мелодии, народные песни, тексты летописей. Именно из этого материала впоследствии родилось масштабное музыкальное произведение, в центре которого — судьба князя Владимира, крещение Руси и объединение восточнославянских земель.

Исторической основой для оперы послужили «Повесть временных лет», литературные и документальные источники, а также художественные произведения, посвященные эпохе. В 2023 году проект стал победителем сразу в двух конкурсах Президентского фонда культурных инициатив.

Сюжет оперы охватывает ключевые события конца X века. Действие начинается в Норвегии, где молодой князь Владимир, роль которого исполнял SHAMAN, верит в языческих богов и поклоняется их идолам. Вместе с воеводой Федором, которого играл Николай Расторгуев, он отправляется на Русь, чтобы сразиться за власть и укрепить свою позицию. Федор в постановке показан как первый христианский мученик на Руси — персонаж, несущий свет новой веры.

Кульминацией истории становится противостояние князя Владимира с его братом Ярополком. На фоне этой борьбы разворачивается история полоцкой княжны Рогнеды — ее роль исполняет Ася Сайгидова, выступающая под псевдонимом Соя. Финалом оперы становится крещение Руси и основание христианского государства — эпохальный момент, определивший путь развития российской цивилизации на века вперед.

Музыкальное образование SHAMAN получал по специальности «руководитель народного хора», поэтому работа с древнерусскими мелодиями и этническими темами оказалась ему близка и понятна. Кроме того, артист с детства интересуется историей, что сделало его участие в проекте не просто творческим, а в какой-то степени личным вызовом.

Премьерный показ первой части «Князя Владимира» прошел в рамках фестиваля молодого искусства «Таврида. АРТ» в августе 2024 года. Зрители, собравшиеся в Крыму, высоко оценили масштаб постановки, ее визуальное и музыкальное оформление. По мнению многих, проект получился не просто эффектным, но и наполненным глубоким смыслом.

По словам заслуженного артиста РФ, история — важнейшая опора для современного человека, без которой невозможно ни полноценное настоящее, ни осмысленное будущее. Он сравнил знание прошлого с картой для мореплавателя — тем, что помогает избежать подводных камней на жизненном пути.

На экскурсии также внимание Ярослава привлекла скульптура молодого князя Владимира, лишенного привычного образа бородатого воина. По мнению SHAMAN, именно так и выглядел тот, кто принес христианство на Русь — молодой, целеустремленный, сильный духом. Его возраст, кстати, примерно совпадал с возрастом самого Ярослава, что сделало момент восприятия еще более личным.

Ранее, как писал 5-tv.ru, SHAMAN поделился своей мечтой.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.