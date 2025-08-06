VK Видео опубликовал эксклюзивные документальные фильмы и сериалы производства НМГ ДОК

Фото: Пресс-служба НМГ

Пользователи получили доступ к целой серии научно-популярных и исторических циклов.

Платформа «VK Видео» открыла доступ к обширной коллекции документальных циклов и фильмов производства НМГ ДОК. Теперь пользователи смогут увидеть эксклюзивные проекты, в которых ведущие ученые, исследователи и популяризаторы науки объясняют сложнейшие вопросы о мозге, душе, судьбе, сновидениях и технологиях, а также раскрывают тайны истории.

Наука доступным языком

Одним из ключевых циклов стал проект «Научно о ненаучном». Его создатели пригласили известных российских экспертов, среди которых нейролингвист Татьяна Черниговская, психотерапевт Андрей Курпатов, физик и популярный блогер Дмитрий Побединский. Цель цикла — объяснить сложные научные темы простыми словами, чтобы зрители смогли по-новому взглянуть на привычные вещи.

Чужой внутри

Документальный фильм «Чужой внутри» посвящен работе самого сложного органа в человеческом теле — мозга. Зрителей ждут интервью с нейробиологами Татьяной Черниговской и Константином Анохиным, нейрофизиологом Александром Капланом. В фильме обсуждаются такие вопросы, как: кто управляет — мозг нами или мы мозгом? Что происходит с мозгом во время смерти тела? Чем отличается мозг гения от мозга обычного человека? Почему этот орган до сих пор остается загадкой для ученых, несмотря на прогресс в нейробиологии? И главное — не потеряет ли человек контроль над собственной жизнью из-за стремительного развития искусственного интеллекта?

Где живет душа?

Авторы фильма «Где живет душа» попытались найти научные ответы на один из самых философских вопросов человечества: существует ли душа и если да, то какова ее природа? Своим мнением делятся ведущие российские ученые — Александр Каплан, Катерина Тихомирова, Егор Мусин. Они расскажут, какие сенсационные открытия уже сделаны и можно ли доказать существование души с точки зрения науки.

Матрица судьбы

Можно ли просчитать свою жизнь наперед? А если все предопределено — кто принимает решения за нас? В фильме «Матрица судьбы» ведущие ученые Василий Ключарев, Дмитрий Побединский и Александр Чулок анализируют, насколько сильно на наше будущее влияют гены, социальные условия и случайности. Зрители узнают, почему некоторые люди становятся миллионерами, а другие — преступниками, и какие технологии уже позволяют заглянуть в будущее человечества.

В мире сновидений

Еще одна премьера — фильм «В мире сновидений», в котором ведущие специалисты — Роман Бузунов, Владимир Ковальзон, Иван Пигарев, Александр Каплан — расскажут о том, зачем мы спим, как формируются сны и можно ли ими управлять. Зрители узнают, почему некоторых мучают кошмары, а другие вовсе не видят сновидений. В рамках картины также проведут эксперимент: два добровольца попробуют не спать несколько суток под контролем врачей.

Игры разума

Документальная лента «Игры разума» посвящена тайнам сознания. В ней эксперты Андрей Курпатов и Вера Толченникова объясняют, как наш разум манипулирует восприятием и почему мы иногда видим то, чего нет. Фильм демонстрирует эксперименты, которые наглядно показывают, как мозг обманывает органы чувств и память.

Технологии и прогресс

Цикл «Техно-популярная документалистика» откроет зрителям мир великих научных достижений и покажет самые впечатляющие открытия человечества.

Электричество из воды

В фильме Антона Войцеховского «Электричество из воды» зрители узнают, как работают российские гидроэлектростанции, почему они обеспечивают пятую часть всей энергии страны и как влияют на экономику и климат.

Как делают ракеты

Фильм «Как делают ракеты» — дает редкий шанс увидеть закулисье ракетно-космического центра «Прогресс». Картина показывает полный цикл создания ракеты-носителя «Союз-2», а также эксклюзивные кадры разработки новой «Союз-5».

Колумб

Любителям исторических сенсаций в цикле «Великие» будет интересен фильм «Колумб», в котором авторы развенчивают мифы о биографии знаменитого мореплавателя и делятся результатами новейших исследований. Зрители узнают, кем на самом деле мог быть Христофор Колумб — пиратом, дворянином, агентом португальской короны или гениальным мистификатором.

Об этом всем вы уже сейчас можете узнать эксклюзивно в VK Видео.

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