Госсекретарь США Рубио обсудил со спецпосланником Уиткоффом его визит в Россию

Фото: Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

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Встреча с российским лидером продлилась три часа.

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор со спецпосланником президента Стивеном Уиткоффом после его поездки в Россию. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Рубио, в ближайшее время появится более детальная информация о результатах визита.

«Мы еще поговорим об этом позже», — заявил он, отвечая на вопрос о возможном вступлении в силу новых антироссийских санкций.

Как уточняет агентство, Белый дом положительно оценил встречу Уиткоффа в Москве. При этом в администрации подчеркнули, что Россия выразила готовность к продолжению взаимодействия с Соединенными Штатами.

Президент РФ Владимир Путин 6 августа принял Уиткоффа в Кремле. Беседа продолжалась три часа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между странами. Ушаков также охарактеризовал переговоры как «конструктивные и полезные».

Ранее, писал 5-tv.ru, Стивен Уиткофф после прибытия в Москву прогулялся по парку Зарядье.

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