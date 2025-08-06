ВСУ обстреляли промышленную зону Энергодара
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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На ее территории находятся объекты ЗАЭС.
ВСУ обстреляли промышленную зону Энергодара, на территории которой находятся объекты Запорожской АЭС — транспортный цех и типография. Об этом сообщила пресс-служба станции.
Последствия обстрела — выбитые окна в зданиях.
«Никто не пострадал — ни среди персонала, ни среди населения.<…> Наши службы уже осматривают территории, чтобы проверить, нет ли других повреждений», — сказано в публикации Telegram-канала ЗАЭС.
Там же указано, что администрация Запорожской АЭС решительно осуждает эти атаки.
Станция продолжает работу в прежнем режиме, радиационный фон в норме.
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