Смертельная чача: семейная пара погибла после употребления поддельного алкоголя

Фото, видео: 5-tv.ru

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У супругов остались несовершеннолетние дети.

У погибшей от суррогата алкоголя семейной пары остались несовершеннолетние дети. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал брат погибшей женщины Олег Неезжалый.

В Адлере было зафиксировано уже несколько случаев смерти после употребления самодельной чачи, приобретенной с рук на Казачьем рынке. Одной из жертв токсичных веществ, содержащихся в напитке, стали супруги из Комсомольска-на-Амуре.

Как рассказал Олег, погибшие Максим и Дарья не злоупотребляли алкоголем. Позволяли пить себе редко — по праздникам. Они не подозревали, что чача по дороге домой станет для них роковой.

Максим часто бывал в Сочи по работе. Отдых всей семьей был запланированной поездкой для совместного отдыха. Привезти алкоголь в качестве сувенира в родной город мужчину попросил товарищ. Супруги решили тоже попробовать чачу в поезде.

«Буквально перед тем, как сесть в поезд, она позвонила мне, сказала, что плохо себя чувствует. Ночь уже у нас была, мы ложились спать. Утром нам позвонил Максим и сказал, что Даши не стало — она умерла», — рассказал брат Дарии.

Максим остался в отеле с двумя детьми, когда супругу увезли в больницу. Он не стал бросать своих дочерей — 5 и 13 лет — одних несмотря на то, что ему тоже стало хуже.

«Он вызвал скорую, его отвезли в больницу, прокапали там и отпустили. <…> После этого его состояние ухудшилось. Он позвонил, я уже по речи понимал, что ему хуже, он как-то говорил невнятно. Мы попросили старшую дочь Вику, ей 13 лет, чтобы она вызвала ему скорую», — поделился Олег.

Старшая дочь вызывала скорую помощь. Однако врачи отказались приезжать, аргументировав тем, что мужчине стоит меньше пить. Подросток со слезами уговорила медиков войти в положение.

По словам Олега, скорая помощь отвезла Максима в Воронеж, где он впал в кому и, не выходя из нее, умер. В одночасье дети остались сиротами. Сейчас девочки находятся с родственниками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Адлере три туриста умерли от отравления суррогатной чачей

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