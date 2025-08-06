Встреча с Путиным и прогулка в Зарядье: как прошел визит Уиткоффа в Москву

Визит Уиткоффа в Россию стал пятым с начала года

Фото, видео: www.globallookpress.com/Chris Kleponis - CNP; 5-tv.ru

Для американского спецпосланника это пятый визит в Россию с начала года.

В Кремле сегодня Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Разговор за закрытыми дверями длился три часа. Основными темами стал украинский кризис и перспективы российско-американского сотрудничества. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий — о том, насколько конструктивной получилась встреча.

Когда переговоры такой важности, приходится по крупицам разбирать скупые протокольные кадры. Владимир Путин приветливо кивает гостю, следом — долгое рукопожатие. В руке у Стивена Уиткоффа — записная книжка с печатью президента США на обложке.

Белоголовый орлан в одной лапе сжимает оливковую ветвь, символ мира, в другой — пучок стрел, готовность к войне. В условиях ультимативных требований Вашингтона — куда уж символичнее. Впрочем, помощник президента Юрий Ушаков, он был на переговорах, подчеркивает: диалог получился содержательным.

«Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор. Если назвать темы, то прежде всего это, конечно, украинский кризис, и вторая тема — это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией. С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы, и соответствующие сигналы получены и от президента Трампа», — отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Владимир Путин принимал американского посланника около трех часов. Сигналов, очевидно, было передано много. Но все они чувствительные, а значит, и обращаться с ними надо деликатно.

«Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть, нашими сигналами и сигналами от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев», — заключил Ушаков.

Для Стивена Уиткоффа это уже пятый визит в Россию с начала года. За это время успела сложиться как минимум одна традиция — пешие прогулки по Москве в компании главы РФПИ Кирилла Дмитриева. На этот раз Уиткоффу показывали парк Зарядье под необычное музыкальное сопровождение.

Общий серьезный тон разбавлял и один из сопровождающих: он то махал камерам, то подавал кому-то из прохожих знак. Впрочем, разговор, судя по папкам в руках, был все же деловым. Кирилл Дмитриев сам факт переговоров оценил позитивно.

«Спасибо всем за добрые пожелания успешного визита Стива Уиткоффа в Москву. Диалог восторжествует!» — написал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Диалог Москвы и Вашингтона продолжается — на разных уровнях, при разных обстоятельствах и в разных местах. Неизменным остается одно: позиция нашей страны по мирному урегулированию украинского кризиса. Оно возможно только путем устранения его коренных причин.

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