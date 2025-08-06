В Адлере три туриста умерли от отравления суррогатной чачей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Еще один пострадавший остается в больнице в тяжелом состоянии.

В Адлере произошла трагедия — три человека погибли после употребления самодельной чачи, приобретенной с рук на Казачьем рынке, рассказал в беседе с 5-tv.ru сын одной из погибших Всеволод.

Еще один пострадавший остается в больнице в тяжелом состоянии. Как сообщили местные жители, среди погибших оказалась почти вся семья: мать, бабушка и брат одного из очевидцев. Жена брата также пила опасный напиток, но выжила и сейчас проходит лечение.

По предварительным данным, чача оказалась суррогатным алкоголем с высоким содержанием токсичных примесей. В местных чатах утверждают, что реальное количество пострадавших может быть значительно выше официальных данных.

Как рассказал родственник погибших, первый случай смертельного отравления мог произойти еще в конце июля — 29 или 30 числа. Тогда, по слухам, пострадала супружеская пара туристов: мужчина умер, женщину удалось спасти. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Несмотря на тревожные признаки, рынок продолжал работать еще почти неделю после первого инцидента. Лишь когда в начале августа произошла новая серия отравлений, в результате которых погибли трое и несколько человек оказались в реанимации, на место прибыли полицейские и проверяющие органы.

Всеволод рассказал, что его родственники сначала попали в реанимацию, где врачи боролись за их жизни, но вскоре один за другим они впали в кому и умерли: первой скончалась бабушка, затем дядя, а недавно — мать.

Местные жители возмущены тем, что продажа нелегального алкоголя на рынке велась открыто, а меры были приняты лишь после череды смертей. Сейчас следствие выясняет, как опасный напиток мог так долго продаваться без вмешательства контролирующих органов.

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