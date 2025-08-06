В Кремле завершилась встреча Владимира Путина и Стивена Уиткоффа
Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru
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Президент РФ и спецпосланник главы Белого дома беседовали три часа.
Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Переговоры продлились около трех часов. Об этом сообщили в администрации президента.
Как уточняется, на переговорах также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В начале встречи Путин и Уиткофф обменялись короткими приветствиями и пожали друг другу руки.
Это уже пятый визит Уиткоффа в Москву в этом году. Переговоры прошли на фоне истекающего ультиматума, выдвинутого ранее Дональдом Трампом. Американский президент потребовал от Москвы конкретного прогресса по вопросу урегулирования украинского конфликта. В противном случае он пообещал ввести 100-процентные тарифы на российский импорт и санкции против стран, покупающих российские энергоресурсы.
По итогам встречи в Кремле ожидается заявление Трампа из Овального кабинета.
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