Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Это огромная утрата для Малого театра.

Умер народный артист России Владимир Сафронов. Ему было 85 лет. Об этом сообщил Малый театр.

«В Малом театре Владимира Алексеевича будет не хватать всем, его, как принято сейчас говорить, отличала невероятная харизма как в жизни, так и на сцене, будучи удивительно притягательной, отличительной чертой его личности. Жизнелюбие и любопытство, интерес к жизни и творчеству не оставляли его никогда», — говорится в сообщении.

Сафронов был убежден, что в театре нет малых ролей, и именно этот принцип помогал ему создавать яркие и запоминающиеся образы.

Владимир Сафронов окончил Щепкинское театральное училище в 1962 году и начал профессиональную карьеру в Первом Московском областном драматическом театре. В 1965–1972 годах он служил в Театре имени Пушкина, где сыграл ряд значимых ролей, в том числе Михаила Зыкова в «Зыковых» Горького и Волкова в «Обломове» по Гончарову.

С 1972 года Сафронов был артистом Государственного академического Малого театра, где сыграл около 60 ролей, став одним из лучших исполнителей произведений Островского. В том числе он воплотился в Погуляева («Пучина»), Бориса («Гроза») и Татищева («Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский»). Особенно запомнился его многогранный образ Салая Салтаныча в «Последней жертве».



Помимо театра, Сафронов был активен в кино и на телевидении, а также участвовал в общественной жизни страны — входил в художественные советы Министерства культуры СССР и Малого театра и работал в Центральной ревизионной комиссии ВТО.

За свою творческую деятельность он был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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