Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 августа

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 11 по 17 августа 2025 года.

Эта неделя несет энергетический перелом, связанный с завершением ретроградности Меркурия. C 11 августа снимаются коммуникационные барьеры и недоразумения в общении. Наступает всеобщее облегчение — появляется ясность мышления, растет мотивация к сотрудничеству, начинают формироваться новые возможности в деловой среде.

Эмоциональная усталость сменяется желанием действовать активно, но планомерно. Поддержка от Марса создает благоприятные тенденции для подписания контрактов, обсуждения зарплат, занятия спортом.

Позиция Солнца также позволяет ощутить прилив энергии и жизненных сил, в связи с чем увеличиваются шансы на успешное продвижение дел. Знак Льва снабжает светило теми качествами, благодаря которым мы уверенно двигаемся к своей мечте и считаем себя по праву достойными лучшего.

В это время обстоятельства будут чаще мотивировать на то, чтобы выйти из тени и стать более заметными. Пусть ваши успехи начнут проявляться хотя бы в каком-то локальном масштабе, в небольшом кругу. Главное, начало положено.

Это лучшие дни для старта проектов. Даже небольшие шаги зададут вектор успеха. Особенно эффективным окажется приложение сил со вторника, второй половины дня, когда Луна входит в Овен и активное начало получает преимущество. К тому же, этот день недели находится под патронажем деятельной планеты Марс. А значит — инициативность и стремительность имеют двойную силу.

Если вы испытываете недостаток в этих качествах, эти астрологические влияния помогут вам сдвинуться с места. Марс в Весах усиливает потребность в балансе. Планета агрессии в знаке гармонии не прочь наделить нас энергией для действий в мирном ключе. Возникающие конфликты поможет разрешить дипломатия.

При этом, основную деятельность и активность лучше применить в русле выстраивания партнерских отношений. Найдите того, кто равен вам и кого вы не прочь пригласить к партнерству. Именно в тандеме — возможности для развития. У тех, кто на этом этапе научится выстраивать коммуникации, получится вместе добиться значительного результата.

Возможно, лучшим исходом станет намеренное разрушение неактуальных форм отживших отношений и создание нового здорового формата. Аспект между Сатурном и Ураном подтверждает, что стоит навсегда оставить в прошлом то, что просится уйти и открыться новым неожиданным идеям.

Есть возможность с другой стороны посмотреть на старую проблему. А также предъявить миру свои интеллектуальные и лидерские качества, знания и эрудированность. Особенно, когда есть, чем гордиться.

Положение планеты любви, гармонии и ценностей Венеры в водном, эмоциональном, семейно-ориентированном знаке Рака несколько смягчает янский действенный настрой этой недели. Она окрашивает отношения, финансы и эстетические предпочтения в тона чувствительности и глубокой привязанности. В это время нам хочется, чтобы партнер был «тихой гаванью», где в приоритете взаимная забота, семейные ритуалы, совместные ужины.

Деньги приравниваются к ощущению безопасности и тратятся на создание уюта, косметический ремонт, антикварные вещи или копятся в семейную «подушку безопасности». Благоприятно делать инвестиции в «родовое гнездо». Расстановка небесных тел способствует покупке недвижимости, страхованию жилья, вклады в образование детей.

В этот период рекомендуются семейные фотосессии, домашние заготовки на зиму, разбор старых вещей. Избегайте выяснения отношений, особенно на пустой желудок.

На этой неделе небо поддерживает тех, кто сочетает смелость и инициативность с расчетом, не боится заявить о себе, но при этом готов прислушаться к зову интуиции и чтит семейные традиции.

Овен— гороскоп на неделю

Овны, направьте вашу бурную энергию в сферу творчества и личных отношений. Настройтесь на волну любви. Привнесите частичку гармонии и великодушия в свою пару. Постарайтесь проводить больше времени с теми, кто вам дорог.

Если вы хотите быть в центре внимания, то яркие публичные выступления, общественная деятельность. а также участие в конкурсах и спортивных состязаниях позволят сорвать лавры победителя. Выигрыш сулят судебные дела.

Телец— гороскоп на неделю

Тельцам лучше расслабиться, позволить себе отдохнуть и выспаться. Больше бывайте на свежем воздухе и уделите внимание потребностям своего организма.

Хорошее время для ремонта или переоборудования своего жилья, рабочего места, подсобных помещений. Возможно появление в доме питомца. Складываются благоприятные условия труда и комфортные отношения с коллегами.

Близнецы— гороскоп на неделю

Для близнецов наступает удачное время для романтических встреч, приятных знакомств и флирта, любовной переписки. Избранник ждет от вас понимания, доброты, разговоров по душам. Искра в сердце может зажечься в дороге, транспорте, в учебном заведении.

Не избегайте общественных мест, где есть возможность ярко проявить свою харизму. Плодотворно пройдут деловые встречи, переговоры, собеседования, участие в обучающих мероприятиях.

Рак— гороскоп на неделю

Ракам по вкусу придется приобретение предметов домашнего обихода, мебели, садового инвентаря. Инвестиции в семью создадут надежный тыл в будущем и наделят вас ощущением безопасности. Именно на этой неделе основание собственного бизнеса, семейного предприятия, фермерского хозяйства, оснащение мастерской имеет все шансы на успех.

Создается благоприятная почва для размышлений о своих корнях и возможность разобраться в глубинных установках. Ну и также не забывайте, что контроль эмоций — ваше спасение.

Лев— гороскоп на неделю

Львы конструктивно решают дела, связанные со средствами связи и транспорта, получением и обработкой информации, работой с документами. Вы способны найти общий язык с как деловыми партнерами, так и с родственниками. Стоит лишь изменить восприятие и обратить ситуацию в свою пользу.

Хороший период для обучения, карьерного роста, собеседования, расширения круга знакомств. Используйте ясность ума для планирования своих дел. Для этого практикуйте медитацию, дыхательные упражнения, больше бывайте на свежем воздухе.

Дева — гороскоп на неделю

Девы, уделите время вещам, которые вас наполняют энергией и чувством удовлетворенности. Больше внимания ментальному здоровью и сохранению внутреннего спокойствия. Занятия искусством, музыкой, дизайном, фотоделом, посещением живописных мест укрепят позитивное отношение к жизни.

Возможен дополнительный доход, получение налоговых льгот, субсидий. Выгодно приобретать товары для комфорта, здоровья и ухода за собой.

Весы— гороскоп на неделю

Весы, сделайте первый шаг к цели. Вас ждут прекрасные перспективы и новые возможности как в личностном росте, так и во внешнем преображении. Прокачивайте себя и предпринимайте активные действия, чтобы проявиться ярко и амбициозно.

Готовьтесь к неожиданным предложениям. В эти дни полезно привносить перемены и обновления в свою жизнь. Подумайте об интересном хобби, осваивайте новые технологии. Попасть в актуальный тренд поможет участие в активных мероприятиях, направленных на интересы общества или сплочение с единомышленниками.

Скорпион— гороскоп на неделю

У скорпионов мощно проявляется творческая и духовная сила. Интерес к психологии, эзотерическим знаниям, нетрадиционной медицине может перерасти в профессию.

В этот период особенно эффективно заниматься и оздоровлением собственного организма, особенно нервной системы, избавляться от вредных привычек и зависимостей. Общение с природой и водные процедуры поддержат на этом пути и подарят эмоциональный комфорт.

Неделя также благоприятна для построения доверительных и даже неформальных отношений с начальством.

Стрелец— гороскоп на неделю

Для Стрельцов небо открывает возможности вписаться в инородную культуру, научные проекты или корпоративный бизнес. Рекомендуется освобождение от устаревших взглядов и идей. Курс на новые современные концепции даст динамику личностного развития и прорыв, позволяющий достичь чего-то стоящего.

Это время, когда вы сможете найти надежных друзей, единомышленников, создать свою команду. Если появится возможность отправиться в путешествие, непременно используйте ее. Пригласите с собой друзей и вместе придумайте маршрут для поездки.

Козерог— гороскоп на неделю

У козерогов возрастает энергоемкость организма, амбициозность и стремление к высокому статусу в обществе. Ваша твердость и решительность помогут осуществлению планов. Возможно назначение на высокооплачиваемую должность. Новые начинания и фундаментальные проекты принесут стабильный результат.

Благоприятный момент для начала курса оздоровительных процедур и реабилитации, участия в спортивных мероприятиях, реализации бизнес-проектов или регистрации собственной компании. И главное помните — когда имеется поддержка коллектива, легче достичь цели.

Водолей— гороскоп на неделю

Водолеев ждет оптимистический настрой и прилив сил, что создает благоприятный фон для налаживания отношений с высокопоставленными лицами, консультантами и экспертами в разных областях.

Подходящие дни для сотрудничества с иностранными партнерами, заключения сделок с крупными компаниями, взаимодействия с научными организациями. Смелее начинайте новые проекты. Наступает ваш звездный час для активной и плодотворной общественной деятельности.

Рыбы— гороскоп на неделю

У Рыб повышается трудоспособность, активность, терпимость. Вы чувствуете себя готовыми к свершениям и легко достигните нужных результатов. К тому же звезды и планеты открывают вам возможности и дополнительные ресурсы двигаться вперед с новыми силами и поддержкой коллектива.

Ожидается повышение спроса на ваши услуги. В деловых и служебных вопросах проявляйте напористость и деятельность. При этом, важна опора только на проверенные активы. Добавьте в ежедневный распорядок дня физические упражнения.