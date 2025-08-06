Пока не стало поздно: как распознать испорченный квас и чем он опасен

Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев

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Горечь — тревожный сигнал.

Употребление испорченного кваса может привести к серьезным проблемам со здоровьем, предупредила диетолог и нутрициолог «СМ-Клиники» Надежда Литвинова-Гразион в беседе с Lenta.ru.

По ее словам, выявить недоброкачественный напиток несложно, если знать ключевые признаки. Специалист пояснила, что у натурального кваса должен быть характерный кислый, слегка хлебный аромат. Если же запах изменился, появились посторонние нотки или резкая кислинка, это повод отказаться от употребления. Необычная горечь — особенно тревожный сигнал.

Вкус и цвет также могут рассказать о свежести продукта. Качественный квас сохраняет янтарный или коричневый оттенок, а помутнение или появление осадка, особенно после хранения вне холодильника, свидетельствуют о возможной порче.

По словам Литвиновой-Гразион, при нарушении технологии приготовления или условий хранения в напитке могут развиваться опасные бактерии и грибковая флора. Их попадание в организм грозит пищевым отравлением с симптомами от тошноты и диареи до повышения температуры и болей в животе.

Врач напомнила: сомнения в качестве кваса — достаточная причина отказаться от него. В противном случае последствия могут оказаться серьезными, вплоть до нарушения электролитного баланса, головокружений, слабости и сбоев сердечного ритма.

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