БПЛА на страже будущего: в «Сколково» готовится к открытию форум беспилотников

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

На несколько дней Москва станет крупнейшей площадкой в мире по развитию и по укреплению международных отношений в области инновационных технологий.

Самый компактный в мире беспилотник с искусственным интеллектом, летающие сканеры, агродроны и другие инновационные разработки можно будет увидеть в Москве. Уже завтра в «Сколково» начинает работу крупнейший международный форум, посвященный беспилотным технологиям будущего. Машины, которые работают без участия человека, покажут более трехсот российских компаний. С теми, кто сегодня совершает технологическую революцию в нашей стране, встретился корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Когда-то простой программист, а ныне директор компании по развитию беспилотных систем Андрей Коригодский показывает, с чего начинался его скромный стартап в одном из московских подвалов. А дальше — бесконечное отлаживание системы, тестирование прототипов и разработка новых деталей. Порой приходилось начинать все с нуля, но спустя два года работы беспилотник с уникальным программным обеспечением все-таки полетел.

«Это самый маленький в мире дрон с бортовым ИИ. У него на борту стоит компьютер, который может не просто что-то вычислять, но и выполнять нейронную сеть, которая распознает объекты», — рассказал генеральный директор компании по развитию беспилотных систем Андрей Коригодский.

Сейчас в арсенале компании целая эскадрилья летающих сканеров, разработками уже интересуются крупные промышленные корпорации.

А это еще один резидент инновационного центра «Сколково». Здесь создают сверхпрочные комплектующие для дронов, собранные исключительно из российских материалов.

«Углепластиковые воздушные винты для аппаратов вертикального взлета и посадки, самолетного типа углепластиковые винты. Изготовлены из отечественного сырья, русскими инженерами спроектированы, русскими техниками отформовано. Все от и до изготовлено в Москве», — поделился генеральный директор компании-производителя промышленных беспилотных авиационных систем Федор Суворов.

Принцип изготовления винта больше напоминает приготовление пирога. Правда, заготовка состоит из 60 слоев, которые спаиваются в специальной форме при температуре 160 градусов.

«Каждую деталь собирают по-разному. Если этот уникальный винт в прямом смысле запекают в печи, то вот это крыло собирают при помощи холодной технологии, а точнее вакуума», — рассказывает корреспондент.

И это лишь малая часть российских разработчиков, которые смогут представить свои самые передовые технологии на международном форуме «Беспилотные системы: технологии будущего».

«Вы сможете увидеть, как в реальности функционируют беспилотные системы, увидеть реальные примеры их применения, посмотреть, как они помогают нашей каждодневной жизни», — рассказал генеральный директор федерального центра беспилотных систем авиационных систем Максим Авдеев.

Все самые последние разработки в области беспилотного управления покажут свыше 300 российских компаний. Гости форума смогут увидеть все, начиная с классических промышленных дронов и заканчивая настоящими спутниками, которые в скором времени будут отправлены на орбиту земли.

Российский форум не просто удивляет технологиями, но и объединяет десятки стран. На несколько дней Москва станет крупнейшей площадкой в мире по развитию и по укреплению международных отношений в области инновационных технологий.

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