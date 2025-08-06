Обочечникам — бой: рейд против нарушителей прошел на подъездах к Петербургу
Рейд против любителей ездить по обочине прошел на подъездах к Петербургу
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Полиция остановила почти тысячу водителей.
На трассах, ведущих в Петербург, автоинспекторы провели масштабный рейд. Ловили так называемых «обочечников» — водителей, которые вне очереди объезжают пробки.
Во время рейда полицейские остановили почти тысячу нарушителей. Среди них оказались и владельцы дорогих иномарок, и водители грузовых фургонов. Каждому инспекторы выписали штраф — 2250 рублей.
Любители объехать затор не по правилам вызывают раздражение у других водителей. При этом такой маневр считается чрезвычайно опасным, ведь обочина предназначена для экстренных остановок. К тому же ею пользуются пешеходы и велосипедисты.
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