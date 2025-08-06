Вселенная схлопнулась: в МГУ закрыли институт телепортации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В вузе заявили, что официально такой структуры в заведении не существовало. Мистика, да и только.

В Московском государственном университете закрылся «Институт исследований природы времени», который занимался изучением телепортации и машины времени. Организация проводила исследования на протяжении 25 лет, сообщает телеканал RTVI.

По данным СМИ, институт существовал на поддомене МГУ, проводил в аудиториях университета семинары. На сайте института было указано, что он находится в здании на Ленинских горах и относится к кафедре биофизики Биологического факультета.

Среди целей и направлений работы организации указаны «Постижение природы изменчивости мира и разработка адекватных способов измерения изменчивости», «Создание условий для консолидации исследователей времени» и другие.

При этом декан Биологического факультета, академик РАН Михаил Кирпичников заявил, что официально подобной структуры в МГУ не существует.

«Официально такой структуры точно нет. Такой структуры я не знаю, а я почти 20 лет декан. Но вот мой коллега, ветеран Биофака, говорит, что есть какая-то структура, которая сама себя так называет», — отметил Кирпичников.

Сейчас сайт института недоступен.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума готовит законопроект, который будет сильнее регулировать прием на платное обучение в вузах. Поправки должны принять к началу учебного 2026 года.

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