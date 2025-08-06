Анонсировано публичное заявление Трампа из Овального кабинета

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее американский лидер говорил, что примет решение по антироссийским санкциям.

Президент США Дональд Трамп выступит с публичным заявлением из Овального кабинета вечером 6 августа. Речь должна быть освещена пулом журналистов Белого дома. Об этом говорится в рабочем графике, опубликованном пресс-службой руководителя вашингтонской администрации.

Время начала — 23:30 по московскому времени (16:30 по времени восточного побережья США). Тема выступления официально не раскрывается. Американские СМИ предполагают, что речь может касаться введения дополнительных таможенных пошлин на иностранные товары, а также новых антироссийских санкций.

Ранее Трамп заявлял, что примет решение по санкциям в этот день; спецпосланник президента Стив Уиткофф уже прибыл в Москву для переговоров с российским руководством.

Трамп выдвинул России ультиматум с требованием прогресса в урегулировании конфликта на Украине, угрожая введением вторичных пошлин на покупателей углеводородов РФ после истечения срока. Американский лидер предостерегается, что санкции могут не оказать значительного эффекта, тогда как Москва называет подобные меры незаконными

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.