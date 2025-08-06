В России вступают в силу обновленные медицинские противопоказания для водителей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Перечень будет действовать с 1 сентября.

В России начнет действовать обновленный перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами с 1 сентября 2025 года. Новые правила утверждены распоряжением Правительства РФ и ориентированы на повышение безопасности дорожного движения с учетом современных медицинских стандартов.

В новый список добавлены «общие расстройства психологического развития» (код по МКБ-10 F84), в которые входят аутизм, синдром Аспергера и другие похожие состояния. Также термин «ахроматопсия» заменен на более широкий и точный — «аномалии цветового зрения», что позволяет учитывать более широкий спектр нарушений восприятия цветов, потенциально опасных при вождении.

Порядок прохождения медицинских комиссий и освидетельствования остается прежним: врачи проводят осмотр в соответствии с установленными приказами, оценивая состояние здоровья кандидатов на вождение с учетом новых критериев.

Обновленный перечень не предусматривает резких изменений для большинства водителей, однако требует от медиков более точной и современной оценки состояния здоровья водителей, чтобы избежать потенциальных рисков на дорогах. Водителям рекомендуется своевременно проходить медкомиссии с учетом новых требований.

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