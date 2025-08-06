Битцевский маньяк обжаловал отказ в переводе в колонию ближе к Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он требовал взыскать с ФСИН 100 тысяч рублей в качестве компенсации за «глубокие морально-нравственные страдания».

Александр Пичушкин, известный как битцевский маньяк, обжаловал в Замоскворецком суде Москвы отказ в переводе его в колонию, расположенную ближе к столице. Апелляционная жалоба была зарегистрирована 4 августа.

Пичушкин участвовал в рассмотрении своего иска по видеосвязи из колонии особого режима «Полярная сова», которая расположена в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Он требовал взыскать с Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 100 тысяч рублей в качестве компенсации за «глубокие морально-нравственные страдания», указывая на заболевание второй степени системы кровообращения, которое усугубляется суровыми климатическими условиями региона.

Кроме того, он настаивал на закрытом рассмотрении дела, ссылаясь на повышенное внимание СМИ и необходимость защиты права на частную жизнь.

Мать Пичушкина присутствовала на заседании и выступила против присутствия журналистов в зале, общаться с ними отказалась. Ранее ФСИН заявляла об отсутствии оснований для перевода Пичушкина, учитывая, что таким правом могут воспользоваться осужденные с тяжелыми заболеваниями либо по соображениям безопасности или по решению о реорганизации колонии.

Александр Пичушкин был признан виновным в убийстве 49 человек. По официальным данным, первое убийство битцевский маньяк совершил в 1992 году — жертвой стал его однокурсник Михаил Одийчук. После этого он надолго прекращал преступную деятельность, но с 2001 по 2006 год начал массовые убийства, действуя в основном на территории Битцевского парка. На первом этапе он выбирал в качестве жертв асоциальных личностей — алкоголиков, бездомных, которых заманивал в парк под предлогом выпить или пообщаться. После того, как жертва выпивала алкоголь, Пичушкин убивал ее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.