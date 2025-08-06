Три человека пострадали от атаки дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Боевики киевского режима за последнюю ночь пытались ударить по пяти регионам России.

Трое мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных силы Украины по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Происшествие произошло в районе села Дорогощь Грайворонского округа.

По словам главы области, раненых доставили в местную больницу при помощи попутного транспорта.

У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения. У одного из мужчин обнаружили баротравму и ожог околоушной области. У второго мужчины также, предположительно, может быть баротравма. Пострадавших, как уточнил Гладков, должны доставить в больницу Белгорода для дальнейшего оказания медицинской помощи.

Информация о последствиях уточняется.

Боевики киевского режима за последнюю ночь пытались атаковать пять регионов России. Силами противовоздушной обороны был перехвачен 51 дрон.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки украинских беспилотников в Ростовской области почти 200 жителей остались без света.

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