Сердце из Италии: Сердюков сделал Бородиной сюрприз за полмиллиона рублей

Фото: Telegram/Ксения Бородина/borodylia0803

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Телеведущая в очередной раз призналась своему мужу в любви.

Телеведущая Ксения Бородина похвасталась подарком от мужа — блогера Николая Сердюкова за полмиллиона рублей. Об том, что за презент вручил супруг знаменитости, рассказало издание 7Дней.ru.

На своей странице в социальной сети звезда «Дома-2» похвасталась дизайнерской сумочкой стоимостью в полмиллиона рублей. Аксессуар в виде небольшого черного стеганого сердца от известного модного дома Chanel Бородиной преподнес ее возлюбленный.

«Ti amo», — подписала по-итальянски пост телеведущая.

На русский эта фраза переводится как «Я тебя люблю». Итальянский язык Ксения выбрала не случайно. Знаменитости в очередной раз покинули Россию. Сейчас они отдыхают в жарком европейском государстве, где живет отчим Бородиной, который не смог присутствовать на свадьбе падчерицы.

Однако подписчики знаменитости засомневались, что Сердюков в состоянии оплачивать такие дорогие подарки.

«Есть еще люди, которые верят, что Николай может дарить такие дорогие сумки?» — вопрошали интернет-пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сердюков ответил на обвинения фанатов Бородиной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.