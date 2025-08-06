Сердце из Италии: Сердюков сделал Бородиной сюрприз за полмиллиона рублей
Николай Сердюков подарил Ксении Бородиной сумку за полмиллиона рублей
Фото: Telegram/Ксения Бородина/borodylia0803
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Телеведущая в очередной раз призналась своему мужу в любви.
Телеведущая Ксения Бородина похвасталась подарком от мужа — блогера Николая Сердюкова за полмиллиона рублей. Об том, что за презент вручил супруг знаменитости, рассказало издание 7Дней.ru.
На своей странице в социальной сети звезда «Дома-2» похвасталась дизайнерской сумочкой стоимостью в полмиллиона рублей. Аксессуар в виде небольшого черного стеганого сердца от известного модного дома Chanel Бородиной преподнес ее возлюбленный.
«Ti amo», — подписала по-итальянски пост телеведущая.
На русский эта фраза переводится как «Я тебя люблю». Итальянский язык Ксения выбрала не случайно. Знаменитости в очередной раз покинули Россию. Сейчас они отдыхают в жарком европейском государстве, где живет отчим Бородиной, который не смог присутствовать на свадьбе падчерицы.
Однако подписчики знаменитости засомневались, что Сердюков в состоянии оплачивать такие дорогие подарки.
«Есть еще люди, которые верят, что Николай может дарить такие дорогие сумки?» — вопрошали интернет-пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сердюков ответил на обвинения фанатов Бородиной.
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