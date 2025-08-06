На 68-м году жизни умер председатель Гильдии драматургов России Юрий Ломовцев

Фото: ВКонтакте/Юрий Ломовцев/iurii_lomovtcev

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За свою творческую карьеру он написал множество пьес, которые ставились на сценах ведущих театров страны.

В возрасте 67 лет скончался председатель Гильдии драматургов России Юрий Ломовцев в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Гильдии драматургов РФ.

«Последней работой, которую Юрий Олегович успел увидеть, была замечательная читка его пьесы „Бухта Командора“ в петербургском театре ТОК в мае. Уже без него, автора, состоятся читки и премьеры в других театрах. Выйдет сборник пьес для детского театра „Вечер с ангелами“, название которому дала одна из лучших его пьес», — говорится в публикации.

Детали и причины смерти пока не разглашаются.

Юрий Ломовцев был известен как яркий представитель современной российской драматургии, прозаик и автор либретто. Он возглавлял Гильдию драматургов России, активно способствуя развитию театрального искусства и поддержке авторов.

За свою творческую карьеру Ломовцев написал множество пьес, которые ставились на сценах ведущих театров страны. Например, «Танец семи покрывал», «Пирамида Хеопса», «Если увидишь меня сквозь стену дождя» и другие. Его работы отличались глубоким вниманием к человеческим судьбам и современным социальным темам.

Смерть Юрия Ломовцева стала большой утратой для российского театрального сообщества.

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