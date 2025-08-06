Установлены причины крушения батискафа «Титан»

Фото, видео: www.globallookpress.com/OceanGate; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Аппарат был неправильно спроектирован и не проходил необходимое техобслуживание.

Окончательно выяснилась причина катастрофы с батискафом «Титан». Два года береговая охрана США проводила расследование и сделала однозначный вердикт.

Трагедия произошла из-за ошибок в проектировании и техобслуживании. Причем, по данным трехсотстраничного отчета, компания-владелец батискафа «Ocean Gate» несколько лет просто не проводила никаких инспекций и не устраняла дефекты. За год до трагедии их было более 70, и даже так аппарат допустили к роковому плаванию в июне 2023 года.

Тогда, во время спуска к обломкам знаменитого «Титаника», батискаф сдавило и разорвало на части из-за высокого давления на глубине. Все пять членов экипажа, включая директора «Ocean Gate», мгновенно погибли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.