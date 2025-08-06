Кортеж, предположительно, со спецпосланником США Уиткоффом направился в Кремль

Фото, видео: www.globallookpress.com/Chris Kleponis - CNP; 5-tv.ru

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В Москву дипломат прибыл сегодня утром.

Кортеж, предположительно, со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, прибывшим в Москву, направился в Кремль. Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Уиткофф прибыл сегодня в Москву с дипломатической миссией. Ранее спецпосланник уже успел погулять по парку Зарядье в самом сердце столицы, а теперь прибыл непосредственно в Кремль.

Важного гостя сопровождал спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Повестка предстоящих переговоров не разглашалась.

За этот год Уиткофф побывал в России четыре раза, этот визит стал пятым. В последний раз представитель США посещал РФ в апреле, 11-го числа он прилетел в Санкт-Петербург, а 25-го прибыл в Москву.

Дважды Стивен Уиткофф общался с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил еще одну личную встречу спецпосланника США с российским лидером.

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