Зеленский vs УПЦ: как Киев избавляется от священников канонической церкви

Фото, видео: Егиков Михаил/ТАСС; 5-tv.ru

Их насильно забирают на фронт, прихожан — избивают, храмы — захватывают.

Гонениями на каноническую православную церковь, устроенными режимом Зеленского на Украине, возмущаются уже даже на Западе. На фронт массово мобилизуют только священников УПЦ, в то время как раскольников из ПЦУ и даже разных сектантов защитили отдельным законом.

Чтобы обсудить ситуацию, в Нью-Йорке прошла конференция церковнослужителей и адвокатов с мировым именем. Их заявления выслушал корреспондент «Известий» Кирилла Солодкова.

Беседа о развязанной Зеленским религиозной войне проходила в небольшом клубе молодых республиканцев. Оказалось, это едва ли не единственная площадка в США, готовая принять дискуссию такого накала. Защитник Украинской православной церкви (УПЦ) и международный адвокат Роберт Амстердам уже с первых слов не стеснялся в выражениях.

«Я обращаюсь к вам как советник семи миллионов членов подавленной церкви. Я говорю с вами от имени замученных священников. Я говорю с вами от имени священников, взятых в заложники», — заявил международный адвокат УПЦ Роберт Амстердам.

Так он описал лишь малую часть того террора, который Киев ведет против православных священников. Захваты храмов силовиками, избиения прихожан — настоящий ад для верующих на Украине продолжается несколько лет. Очередная подлая тактика властей — похищение и отправка священников на фронт в качестве пушечного мяса.

«Сегодня с улиц Киева был увезен молодой священник, который окажется на передовой. Они делают это со все большим количеством священников. Мне не нужно говорить вам, каковы шансы священника на передовой в этой войне», — отметил Амстердам.

Эти признания шокирует вдвойне: не только жестокостью киевского режима, тут ничего удивительного, но и тем, что делает их совсем не фанат России. Амстердам не раз критиковал нашу страну, выступает против СВО. Агентом Кремля такого точно не назовешь.

«То, что происходит сейчас на Украине, беспрецедентно. Сейчас наполовину уже пройден путь к законодательному запрещению канонической Украинской православной церкви», — считает профессор кафедры церковной истории Московской духовной академии, протоиерей Владислав Цинин.

Бесчинства националистов при поддержке силовиков стали самым серьезным испытанием для церкви за несколько сотен лет. Самые свежие примеры — из Кировограда, Александрии и Ровно: местные епархии проверяют на некие связи с Россией.

«Эта церковь для меня — это просто колыбель. Исторически сложившаяся церковь», — поделилась прихожанка.

Ультиматум Зеленского Украинской православной церкви: до 18 августа доказать разрыв отношений с Московским патриархатом. Что будет с прихожанами и священниками после этой даты, даже подумать страшно.

«Их бьют, их сажают, их отправляют на верную гибель, у них отбирают храмы, их лишают заработка. Вот все гонения времен Рима, времен гонения на христиан, мы видим сейчас на Украине», — подчеркнул историк, член Российского военно-исторического общества Александр Макушин.

При этом на Западе, по мнению Амстердама, о трагедии верующих предпочитают не говорить, а редкие упоминания критики в адрес Киева переворачивают факты с ног на голову.

«Я бы назвал это самой продуктивной кампанией по дезинформации во всем мире на сегодняшний день. Они очень умело манипулируют Западом. Если ты критикуешь Украину близко к тому, как это делает Россия, значит ты российский агент. Тебе не дают свободно высказать свое мнение», — отметил адвокат Роберт Амстердам.

Пока спонсоры Зеленского закрывают на происходящее глаза, репрессии в отношении священнослужителей лишь набирают обороты. СБУ объявила в розыск сразу десять российских архиереев, а зная бандитские методы этой организации, речь может идти не просто о запугивании.

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