Мастера беспилотников: как работает добровольческая бригада «Невский»

Фото, видео: Река Александр/ТАСС; 5-tv.ru

Бойцы известны тем, что виртуозно таранят вражеские БПЛА и имеют целое войско дроноводов.

Бойцы южной группировки продолжают наступление в районе Часова Яра. Одну из важнейших задач здесь выполняет добровольческая бригада «Невский», которая славится своим подразделением БПЛА. В чем его уникальность — узнал военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

После освобождения Часова Яра, штурмовики добровольческого корпуса Южной группировки войск идут дальше, не только обходя Константиновку с фланга, пытаясь создать котел, но и приближаясь к важнейшей, славянско-краматорской агломерации Донбасса.

Наша съемочная группа встретилась с участниками российского наступления — бойцами бригады «Невский». На пикапе — РЭБ, но дронов на оптоволокне здесь все больше, они летают на 40 километров от линии боевого столкновения (ЛБС) и неуязвимы для радиоэлектронной борьбы.

«Но там, где не помогает РЭБ, всегда поможет ружье — 12 калибр, распространенные патроны. Такие ружья нам присылают гуманитарщики из города Бузулука. Благодаря этому наша бригада снабжена», — сообщил боец бригады «Невский».

А еще бригада «Невский» славится своим подразделением БПЛА. На кадрах видно, как виртуозно они таранят вражеские беспилотники. Начинали в 2022 году с группы нескольких специалистов, сейчас у них целое войско дроноводов и механиков со своей школой, одной из лучших на всех фронтах. Даже враг спорить не будет.

«Я мог бы сказать, что это похоже на игру в кошки-мышки между нами и противником, но на самом деле это не игра, это людские жизни. И, возможно, уничтоженный противник каждый стоит жизни нашему бойцу. Возможно, когда-то они были более наглыми, более смелыми. Но теперь и они понимают, что небо над их головой не их, а наше», — заявил старший оператор БПЛА бригады «Невский» с позывным «Заряд».

Но пока в зоне СВО опасность зашкаливает: возвращаясь домой, съемочная группа увидела перед собой взрыв.

«Это тот пример, когда безопасных мест на фронте нет даже за 80 километров от ЛБС. Глубокий тыл, район Алчевска, и вот прилет. Не знаем, что это: дрон или ракета, но факт, что это произошло сейчас», — отметил корреспондент.

Несмотря ни на что, наши бойцы продолжают сражаться, а в этом им помогает тыл, в том числе культурный, музыкальный, посвятив ребятам свою новую песню. Только вместе и победим.

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