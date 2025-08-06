Фото: Telegram/Амурский Минтранс/mintrans_amur

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Движение по автодороге закрыто.

Режим ЧС введен в Тындинском округе Амурской области из-за провала на федеральной трассе, движение по автодороге закрыто. Об этом сообщила глава округа Татьяна Лысакова. Она также порекомендовала не планировать поездки по трассе. Водителям как алтернативу предлагается использовать железнодорожный транспорт.

Причастные структуры примут меры для восстановления дороги. Предварительно, причиной провала могло стать разрушение трубы, которая пролегает под дорогой.

Ориентировочное время снятия ограничения — 10:00 9 августа, сообщили в Амурском Минтрансе.

Ранее в Амурской области дождь смыл часть асфальтового покрытия на федеральной трассе «Лена», огромный провал фактически парализовал движение на одном из участков.

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